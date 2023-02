Assicurazioni e revisioni auto scadute a Cesena: raffica di sanzioni sull’E45

Cesena, 23 febbraio 2023 – Undici automobilisti che viaggiavano lungo l’E45 con l’assicurazione scaduta o senza aver regolarizzato in tempo la revisione dell’auto sono stati individuati nello scorso weekend dagli agenti della Sottosezione della Polizia stradale di Bagno di Romagna.

Tutti loro, prima di rimettersi al volante, dovranno mettersi in regola con il pagamento del premio assicurativo e con i controlli della Motorizzazione Civile.

Nella scorsa settimana la polizia di Forlì ha sanzionato complessivamente più di 40 automobilisti sorpresi alla guida del loro veicolo senza aver pagato l’assicurazione o con la revisione scaduta.

Chi circola con un veicolo a motore, infatti, ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile. In questo modo, il responsabile di un incidente vede protetta la sua integrità patrimoniale e, allo stesso tempo, il danneggiato è certo di ricevere un risarcimento.

Anche la revisione periodica non è un optional: avere un’automobile, una moto o un camion efficiente fa la differenza tra il rimanere coinvolti in un incidente e il cavarsela solo con un grosso spavento.

Per individuare quei conducenti che cercano di fare i furbi e non pagare l’assicurazione e non passare dal meccanico, la Polizia Stradale di Forlì può contare anche sulla Street control, una sofisticata telecamera che, anche di notte, è in grado di leggere le targhe e di controllarle in banca dati per verificare se sono in regola con RCA e revisione.