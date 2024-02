"Assistenza agli anziani: un servizio da migliorare"

SAVIGNANO

"Sempre più anziani non-autosufficienti si trovano in condizioni di disagio sociale. Emerge sempre più un grande bisogno, quello della compagnia in contrasto alla solitudine, ma anche quello di aiuto e supporto nelle tante attività quotidiane, dal ritiro dei farmaci all’utilizzo dei dispositivi elettronici".

Laura Valentini, infermiera in servizio all’Ospedale Santa Colomba, vive da 19 anni nel quartiere Cesare ed è in lista con Savignano Insieme.

"Una proposta che ci sta a cuore in questo senso – continua – è realizzare degli alloggi per anziani, veri e propri appartamenti su misura, condivisi, per far sì che si possa creare una rete più ampia per le persone che per svariati motivi, solitudine ma anche lontananza dai propri cari, abbiano necessità di vivere in strutture che siano in grado di captare e accogliere eventuali bisogni diversi". "Un pasto caldo, la pulizia dell’appartamento o il lavaggio della biancheria o dei vestiti – spiega –. La condivisione abbatte i costi di gestione della casa e di ingaggio di professionisti in grado di aiutarli, per scongiurare il precoce ingresso in casa di riposo e dare quindi priorità a chi si trova in situazione di totale non autosufficienza".

"Abbiamo ottenuto l’apertura del Cau di Savignano sul Rubicone, ma anche l’aumento dei posti letto all’Osco. Per il futuro? – si chiede Valentini –. Serve sostenere il servizio dell’infermiere di famiglia, per aumentare l’assistenza al domicilio in aiuto a famiglie ed anziani. Un progetto che vogliamo portare avanti insieme ad Asl Romagna e proporremo il distretto del Rubicone come territorio in cui strutturare questo servizio in via sperimentale".

"Mi sono occupata per dieci anni di assistenza come infermiera domiciliare – conclude – e questo mi porta ad avere una sensibilità particolare e una conoscenza dei bisogni della terza età e delle loro famiglie. Ciò mi ha spinto a dare il mio contributo in questo campo. Auspico che il candidato sindaco che abbiamo indicato, Nicola Dellapasqua, che stimo tanto per competenza e concretezza, possa portare le nostre idee e proposte alle prossime elezioni".

Ermanno Pasolini