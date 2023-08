Assistenza sanitaria ai turisti, previsti due ambulatori dedicati

Per l’assistenza ai turisti, l’Ausl ha organizzato alcuni servizi dedicati. A Cesenatico il riferimento è l’ospedale ’Ginesio Marconi’ in viale Cesare Abba, al primo piano, ambulatorio numero 9, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19, mentre per quello che riguarda San Mauro Mare è disponibile in via della Repubblica 6 al primo piano, tutti i giorni in orario pomeridiano dalle 14 alle 19.

Per quanto riguarda le visite domiciliari è attivo il numero telefonico 800 118009 dalle 8 del mattino alle 20, che è anche il numero del servizio di Continuità assistenziale, cioè la Guardia Medica, per il territorio di Forlì-Cesena.

Il servizio fornisce un’assistenza sanitaria a tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle diverse località marittime del territorio romagnolo, ad esclusione dei cittadini residenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di famiglia. L’Ausl tiene a precisare che, per le emergenze, si deve comunque sempre chiamare il 118. La partecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie è correlata al vario tipo di intervento: per la visita o per la prestazione ambulatoriale il semplice contributo richiesto ammonta a 20 euro, mentre per l’intervento a domicilio è richiesto un contributo di 35 euro.

Tutti i pazienti sono tenuti al pagamento di queste quote, indipendentemente dalla titolarità dell’esenzione. Il medico al termine della prestazione rilascia ovviamente una regolare ricevuta. Il servizio di Assistenza sanitaria ai turisti ospitati in Romagna sarà garantito fino al 10 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di Ausl Romagna.

Giacomo Mascellani