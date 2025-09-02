Associazione celiachia. Una serata senza glutine

Dopo la pausa estiva riparte a pieno ritmo l’attività dell’associazione italiana celiachia Emilia-Romagna, diventata negli anni un saldo punto di riferimento per le persone celiache e le loro famiglie. La sede di Cesena è stata fondata 43 anni fa da Massimo Boschi, dopo che alla figlia Virginia venne diagnosticata la celiachia. In quegli anni considerata una malattia rara, oggi la celiachia è riconosciuta come la prima patologia sociale, ragione per cui diverse sono le iniziative di sensibilizzazione proposte sul territorio dalle volontarie e i volontari.

Mensilmente infatti l’associazione organizza eventi informativi e momenti di socialità dedicati alle persone celiache, alle loro famiglie e a tutte e tutti coloro che vogliono saperne di più. Tra le attività recenti si ricordano: merenda con intervista a una food blogger celiaca, brunch senza glutine, la festa di Carnevale, corsi di cucina per ragazzi e adulti.

L’associazione inoltre porta avanti numerosi progetti educativi e sociali, tra cui: ‘A scuola di Celiachia: formazione per gli Istituti Alberghieri’, ‘Alimentazione Fuori Casa: rete di ristoranti e locali senza glutine’, ‘Progetto scuole – In fuga dal glutine’, ‘Tutti a Tavola, Tutti Insieme!: giornate dedicate ai menù senza glutine’, ‘Hakuna Matata: campus estivo gluten free’, ‘Filo diretto con Dietista e Psicologa: consulenze personalizzate per supportare pazienti e famiglie’.

Venerdì dalle 19:30, alla pizzeria ‘Na Pizz’ di Cesena si terrà una serata gluten free. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della celiachia e delle intolleranze alimentari, promuovendo l’inclusione e favorendo una maggiore comprensione delle esigenze di amici e familiari che seguono una dieta priva di glutine. Tutti i presenti avranno l’opportunità di assaporare un delizioso aperitivo completamente senza glutine, con possibilità di scelta tra menù di terra o di mare. Per prenotare è possibile contattare la pizzeria Na Pizz al numero 0547.396113 oppure confermare la vostra presenza su https://napizz.it/cesena/. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative organizzate dai volontari di Cesena è possibile fare riferimento ai canali AIC Emilia-Romagna e alla pagina Instagram ‘CesenaCeliachia’.