Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Commercialista uccisoSuper nonni Incendio 2 mortiVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
CronacaAssociazione celiachia. Una serata senza glutine
2 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Associazione celiachia. Una serata senza glutine

Associazione celiachia. Una serata senza glutine

Primo appuntamento dopo la pausa estiva venerdì alla pizzera ’Na pizz’. Iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere l’inclusione.

Le volontarie e i volontari dell’associazione con l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari

Le volontarie e i volontari dell’associazione con l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari

Per approfondire:

Dopo la pausa estiva riparte a pieno ritmo l’attività dell’associazione italiana celiachia Emilia-Romagna, diventata negli anni un saldo punto di riferimento per le persone celiache e le loro famiglie. La sede di Cesena è stata fondata 43 anni fa da Massimo Boschi, dopo che alla figlia Virginia venne diagnosticata la celiachia. In quegli anni considerata una malattia rara, oggi la celiachia è riconosciuta come la prima patologia sociale, ragione per cui diverse sono le iniziative di sensibilizzazione proposte sul territorio dalle volontarie e i volontari.

Mensilmente infatti l’associazione organizza eventi informativi e momenti di socialità dedicati alle persone celiache, alle loro famiglie e a tutte e tutti coloro che vogliono saperne di più. Tra le attività recenti si ricordano: merenda con intervista a una food blogger celiaca, brunch senza glutine, la festa di Carnevale, corsi di cucina per ragazzi e adulti.

L’associazione inoltre porta avanti numerosi progetti educativi e sociali, tra cui: ‘A scuola di Celiachia: formazione per gli Istituti Alberghieri’, ‘Alimentazione Fuori Casa: rete di ristoranti e locali senza glutine’, ‘Progetto scuole – In fuga dal glutine’, ‘Tutti a Tavola, Tutti Insieme!: giornate dedicate ai menù senza glutine’, ‘Hakuna Matata: campus estivo gluten free’, ‘Filo diretto con Dietista e Psicologa: consulenze personalizzate per supportare pazienti e famiglie’.

Venerdì dalle 19:30, alla pizzeria ‘Na Pizz’ di Cesena si terrà una serata gluten free. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della celiachia e delle intolleranze alimentari, promuovendo l’inclusione e favorendo una maggiore comprensione delle esigenze di amici e familiari che seguono una dieta priva di glutine. Tutti i presenti avranno l’opportunità di assaporare un delizioso aperitivo completamente senza glutine, con possibilità di scelta tra menù di terra o di mare. Per prenotare è possibile contattare la pizzeria Na Pizz al numero 0547.396113 oppure confermare la vostra presenza su https://napizz.it/cesena/. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative organizzate dai volontari di Cesena è possibile fare riferimento ai canali AIC Emilia-Romagna e alla pagina Instagram ‘CesenaCeliachia’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventisalute