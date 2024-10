Associazione Chi Burdél di Villalta, consegnato un montascale ad Ilyas

I responsabili dell’associazione di volontariato Chi Burdél di Villalta hanno portato a termine un altro progetto importante, consegnando un montascale ad Ilyas, il bambino di Ronta di Cesena al quale era stata dedicata la tredicesima edizione della manifestazione "Chi Burdél fan festa". Lo ha reso noto il presidente Giuseppe Angelini, il quale tiene a ribadire come per il sodalizio sia importante che chiunque abbia fatto una donazione ai progetti, sappia dove vanno a finire i contributi. "I ragazzi dell’associazione – scrive in un comunicato la segretaria Arianna Ricci – ringraziano, oltre agli sponsor del cuore che ogni anno li sostengono e ai volontari che sono sempre indispensabili, l’azienda Uprice Montascale di Riccione nella persona di Marco Raimondi, per il contributo fornito a questa iniziativa; inoltre vogliamo evidenziare la grossa mano fornita da Romagna Banca, sempre pronta ad affiancarci in tutti i nostri progetti". Adesso i ragazzi dell’associazione di volontariato sono concentrati sull’obiettivo di quest’anno dedicato a Jason, un ragazzo della zona bisognoso di aiuto. È un’altra iniziativa molto importante, alla quale è possibile aderire fino alla prossima estate, effettuando una donazione sul conto corrente intestato a "Chi Burdél Aps" il cui Iban è IT39W0885224002005010081383, indicando come causale "Uniti per Jason". Una volta portata a termine anche questa iniziativa, Giuseppe Angelini, Arianna Ricci e tutti i ragazzi volontari dell’associazione, si prepareranno ad organizzare l’evento dell’estate 2025.

Giacomo Mascellani