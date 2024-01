Associazione Folclore. Domenica ultimo giorno per visitare il presepe

Domenica ultimo giorno per visitare il Presepe della Associazione Folclore nella grande capanna di piazza Foro Boario: la scadenza era stata rimandata per maltempo. Fin dal mattino Remigio Pirini sarà presente a fianco del Presepe e nel pomeriggio si esibiranno cinque gruppi di Pasquaroli. Anche al Centro Sociale Ravaldini, domenica alle 14,30 è in programma lo spettacolo di due gruppi di Pasquaroli: I Strazer de Bosch e il Gruppo della Pioppa. Poi, alle 16,30, polenta distribuita dal Gruppo Alpini.