Associazione Il Crocevia, ciclo di tre incontri su libertà e fede

Dopo tre anni di edizioni online, riprende in presenza (per il 7° anno) il ‘Percorso Elementare di Cultura’ dell’associazione culturale Il ‘Crocevia’ sul tema ‘Giudizio è testimonianza’. Il titolo prende ispirazione dalla frase di don Luigi Giussani: "Incominciamo a giudicare: è l’inizio della liberazione"

"In una società come la nostra, sempre più dominata da un ‘pensiero unico’ pervasivo e ormai esplicitamente anticristiano e antiumano – spiegano i promotori dell’iniziativa – il costante esercizio del giudizio è una condizione imprescindibile per mantenere viva la fede e rendere testimonianza di una presenza. Per questo, come contributo alla ripresa di tale compito, proponiamo un ciclo di incontri in cui, prendendo spunto da libri recentemente pubblicati che trattano alcune delle questioni più gravi e urgenti del nostro tempo in un modo che ci è parso significativo, sia possibile provare ad esercitare un giudizio. Non dovrebbe trattarsi perciò, nella nostra intenzione, di mere presentazioni di libri, quanto piuttosto di vere discussioni in cui sia possibile porre agli autori domande, obiezioni, integrazioni e così avviare un reale confronto in cui ciascuno sia aiutato a riflettere e a mettersi in gioco".

Il primo incontro pubblico della rassegna è in programma martedì 28 febbraio alle 20.45 nella Sala conferenze ‘E. Cacciaguerra’del Credito Cooperativo Romagnolo, viale Bovio 72, parcheggio Piazzale Aldo Moro.

La serata verte su "L’uomo di oggi tra bene comune e proprietà. Nuovi modelli economici e rischi per la libertà". Interviene il prof. Stefano Fontana, direttore Osservatorio Card. Van Thuan sulla la dottrina sociale della Chiesa.

Il ciclo dell’associazione ‘Il Crocevia’ proseguirà con altri due incontri dedicati rsipettivamente a "Ambientalismo e nuove ideologie politiche (Custodire l’ambiente per custodire l’uomo)" e "L’espropriazione della’identità sessuale e la negazione dell’umano".