Associazione ’Il Faro di Corzano’, acceso il tradizionale presepe

Siamo ormai in prossimità delle festività natalizie 2024 e si può dire che, in questo periodo, in tutti i paesi vengono realizzati piccoli o grandi presepi, tutti sempre avvolti da coreografie e atmosfere di coinvolgente suggestione. E così, anche quest’anno, come ormai avviene da diverso tempo, l’associazione Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno, ha posizionato il proprio presepe a fianco della scalinata della chiesa parrocchiale. La Natività è già stata illuminata per accompagnare con la sua presenza le festività natalizie del paese. Lo comunica l’associazione stessa, che aggiunge: "Qualcuno potrebbe osservare. Ma è sempre lo stesso degli altri anni. Vero! Sono le stesse figure con la stessa disposizione e sempre nello stesso luogo. Ciò che è importante non è la disposizione ripetitiva delle figure, ma ciò che queste rappresentano in termini di mantenimento delle nostre tradizioni e della nostra cultura, che ogni anno con la rappresentazione simbolica del presepe, si rinnovano".