Associazione La Torre, 3000 euro in beneficenza a quattro enti

Tremila euro donati in beneficenza dall’associazione ’La Torre’ di San Mauro Pascoli a quattro enti del territorio che si occupano dell’assistenza e dell’aiuto a chi ha più bisogno. I soldi sono il frutto delle tombole che i soci hanno organizzato a Villa Torlonia dal 17 dicembre al 7 gennaio. Le quattro associazioni (nella foto con la sindaca Garbuglia), beneficiarie di 750 euro ciascuna sono: Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone; Hospice Pediatrico Luce sul Mare a Bellaria Igea Marina tramite il Lions Club del Rubicone, il cui presidente Fabrizio Magnani consegnerà la somma direttamente nelle mani del presidente Massimo Marchini. Poi ’Impronte di Teatro’ di San Mauro Pascoli che da 12 anni fa laboratori teatrali con ragazzi diversamente abili del territorio; poi altri 750 euro sono stati consegnati a una ragazzina di San Mauro Pascoli rimasta orfana di entrambi i genitori.

Dice Pierangelo Filippi da 20 anni presidente dell’associazione La Torre, nata nel 1986: "Dobbiamo ringraziare il Comune, che ci ha concesso gratuitamente l’uso dei locali della Torre per le tombole e poi tutti i collaboratori che hanno lavorato per lo svolgimento delle serate. Proprio per l’alta presenza è stato possibile registrare un utile che ora abbiamo provveduto a consegnare in beneficenza".

Ha aggiunto la sindaca Luciana Garbuglia: "Sono orgogliosa che sul territorio ci siano associazioni così attive come la Torre per azioni di volontariato e di solidarietà nei confronti di persone fragili e in difficoltà. Poi la cosa bella è che il ricavato va ad associazioni non solo di San Mauro Pascoli e del Rubicone, ma della Romagna".

Ermanno Pasolini