Associazione no profit per valorizzare il borgo

Con una coinvolgente cerimonia, svoltasi il 1° maggio nella neonata sala polivalente Da Caporale, nel borgo appenninico di Capanne è nata l’associazione di promozione sociale ’Radici-Intrecci profondi’. Una associazione no profit, che ha preso vita grazie ad una felice idea di alcuni abitanti della suggestiva località del territorio di Verghereto, incastonata alle falde del Fumaiolo. Una associazione nata dall’amore, dall’attaccamento per il proprio territorio, dalla volontà di ridare valore a quella comunità dell’Appennino cesenate, al suo straordinario paesaggio naturale e, altresì, alla antica storia delle sue montagne.

Il progetto è partito con la riapertura del vecchio bar-ristorante del borgo di Capanne, situato lungo la strada provinciale Riofreddo-Balze, borgo adagiatao nei pressi dell’eremo di Sant’Alberico. Bar-ristorante, che era chiuso da oltre 10 anni e che ora è diventato sala polivalente, dando luogo ad uno spazio aperto alla comunità per eventi culturali, laboratori, per momenti di incontri e per varie attività socio-culturali, di aggregazione per tutte le età ed altre attività per la comunità.

Tra le finalità della lodevole associazione, vi è altresì quello di contrastare lo spopolamento, il favorire l’aggregazione e il benessere sociale, l’offrire spazi per giovani, famiglie, anziani, promuovere il territorio, le sue tradizioni, il suo capitale naturale. Una encomiabile iniziativa accolta con grande soddisfazione dall’intera comunità locale e dal Comune di Verghereto, con l’invito "a sostenere chi lavora per far rinascere i propri borghi, perchè dalle radici può germogliare il futuro".

gi. mo.