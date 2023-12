Associazione Stampa, cena degli auguri con il presidente regionale

L’Associazione Stampa Forlì Cesena ha riunito gli operatori dell’informazione nella tradizionale cena svoltasi al Circolo Aurora di Forlì. Il momento conviviale ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta, per lanciare iniziative future (in particolare due convegni dedicati alla libertà di informazione e rivolti agli studenti della provincia) e per condividere riflessioni grazie agli interventi del presidente dell’Associazione Stampa Emilia Romagna Paolo Maria Amadasi e dei consiglieri dell’Ordine dei Giornalisti Elide Giordani e Michelangelo Bucci. Molto gradito il riconoscimento istituzionale al lavoro svolto dagli operatori del sistema dell’informazione giunto da parte dal Comune di Forlì, rappresentato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo, e dal Comune di Cesena col saluto inviato dal sindaco Enzo Lattuca.