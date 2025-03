Associazioni, cittadini e scuola per un ’Patto locale per la lettura’

Presentato, al Centro Fellini, il Patto locale per la lettura, promosso dal Comune di Gambettola con l’assessorato alla cultura per sostenere le politiche pubbliche di diffusione della lettura e del libro nel territorio. Alla chiamata pubblica hanno risposto numerose associazioni culturali e cittadini con l’intento di rinnovare un patto che consente a Gambettola di essere ancora oggi Città Che Legge.

"Il Patto locale per la lettura – ha spiegato il sindaco Eugenio Battistini – vuole essere uno strumento con il quale riconoscere nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere a livello locale". "In questi anni la biblioteca comunale è diventata il luogo di coordinamento di tanti progetti culturali – ha spiegato la vicesindaca assessora alla cultura Serena Zavalloni –, il luogo da cui proponiamo iniziative per avvicinare al mondo del libro adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la collaborazione con le scuole del territorio e puntiamo a renderla sempre più uno spazio accessibile a tutte e tutti, vogliamo che sia la casa di tutti, in cui fruire del patrimonio messo a disposizione ma soprattutto dove incontrarsi, dialogare e riconoscersi parte di una comunità".

Alla giornata hanno partecipato, oltre alle associazioni culturali, anche la scuola nella presenza della dirigente scolastica Giuliana Massaro che ha ribadito la disponibilità e l’entusiasmo nell’adesione al Patto. Inoltre erano presenti gli esercizi che svolgono un ruolo di presidio e informazione, come l’edicola libreria Inchiostro e le cartolibrerie Arcobaleno e Colibrì. Vincenzo D’Altri