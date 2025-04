Associazioni di categoria: "Ha dato dignità al lavoro"

Anche le associazioni di categoria cesenati esprimono cordoglio per la scomparsa di papa Francesco, insieme all’affetto per il pontefice argentino.

Confartigianato cesenate inieme a Confartigianato di tutt’Italia, venne ricevuta in udienza da papa Francesco il 10 febbraio 2024. I partecipanti cesenati furono circa duecento "Un uomo venuto dalla fine del mondo, come disse egli stesso il giorno della sua elezione, entrato nel cuore di tutti - afferma il Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena (Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati) -. Con profonda commozione. Ci ha colpito di lui particolare attenzione agli ultimi, ai lavoratori, agli artigiani della vita quotidiana: a coloro che costruiscono con le mani, la mente e il cuore. Ha ricordato al mondo il valore della dignità del lavoro, la forza del silenzio operoso, l’importanza dell’umiltà come via di grandezza".

"Porteremo sempre con noi, con profonda riconoscenza – aggiunge il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Federimpresa Cesena – il prezioso ricordo e l’insegnamento delle parole che il Santo Padre ci ha rivolto il 10 febbraio 2024 in occasione dell’udienza in Vaticano: ’Il lavoro manuale rende partecipe l’artigiano dell’opera creatrice di Dio”. Ci ha indicato così, con mirabile ed efficace sintesi, l’essenza dell’artigianato, i valori che esprimiamo nell’agire quotidiano: vediamo la bellezza nella materia inerte, le diamo forma e la portiamo nel mondo per abbellirlo e ’rispondere ai bisogni della gente’, esortandoci ad esercitare l’impegno che contraddistingue la nostra partecipazione a costruire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e a misura d’uomo".

Anche Confcommercio Cesena si unisce al messaggio di cordoglio del presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli, per la morte di papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso. Con commozione e dolore - rimarca il presidente Augusto Patrignani ha detto - partecipiamo come Confcommercio al lutto della Chiesa per la scomparsa di papa Francesco. Rimarrà nella memoria e nella coscienza di tutti noi il suo ultimo appello per la pace nella Pasqua dell’anno giubilare. Rimarrà nella memoria e nella coscienza di tutti noi il suo appello costante al prenderci cura, tutti insieme, della casa comune, riconoscendo, con la ’Laudato Si’, che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale ".

"Per i fedeli e anche i non credenti papa Francesco è stato un punto di riferimento, un grande faro, nei dodici anni del suo pontificato, e lo sarà per sempre. La sua venuta a Cesena il 1° ottobre 2017, con il celebre discorso in piazza del Popolo in cui invitò a non restare al balcone ma ad impegnarsi per il bene pubblico, rimarrà uno dei momenti più significativi nella storia della nostra città", conclude il presidente Patrignani.

Anche Coldiretti interviene: "Papa Francesco ci ha fatto capire l’importanza di non lasciare indietro nessuno e questo è un messaggio centrale per la vita della nostra organizzazione e degli agricoltori italiani".