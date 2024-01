Associazioni di massaggi shiatsu in campo per aiutare gli alluvionati

Domani e domenica l’iniziativa di solidarietà "Tocchiamo il cuore dell’Emilia Romagna", ideata per venire incontro alle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna, farà tappa con i professionisti dello shiatsu anche Mercato Saraceno all’ostello di Linaro (via Borgo di Linaro 28) fino alle ore 18, come anche nei fine settimana successivi (3 e 4 e 10 e 11 febbraio). Le associazioni aderenti al progetto "Professione Shiatsu" Apos, Cos, FISieo, con questa iniziativa manifestano solidarietà alla popolazione romagnola con un ciclo di incontri di massaggi gratuiti shiatsu. Le giornate sono aperte a tutti, anche a coloro che vogliono essere solidali ai concittadini danneggiati e potranno sottoporsi al massaggio in cambio di una libera donazione, in loco in contanti oppure attraverso l’IBAN della Tesoreria Comunale di Mercato Saraceno: IT 89 Q 06230 67850 000030037594.

Edoardo Turci