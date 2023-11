Assocuore, nuova casa in galleria Oir

Sabato 11 novembre, alle 15.30, negli spazi di Galleria Oir 12 sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione Assocuore (nella foto alcuni volontari). Interverranno il sindaco Enzo Lattuca, le autorità civili e religiose, e i volontari dell’associazione nata nel 1985 per iniziativa di Vittorio Montanari e di un gruppo di amici e medici con lo scopo di promuovere la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e di supportare le manifestazioni e le strutture che si occupano delle stesse.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei locali effettuata da don Giordano Amati, parroco del Duomo, il presidente Flavio Tartagni presenterà i progetti dell’associazione per il 2024. Assocuore infatti dopo aver donato alla cittadinanza diversi defibrillatori, formerà mille giovani studenti delle scuole superiori e del Campus universatario di Cesena al pronto intervento in caso di arresto cardiaco (pratica delle manovre rianimatorie ed uso di defibrillatore) avviando una campagna di crowdfunding così da garantire ai giovani la gratuità del corso. La realizzazione dei corsi vedrà il coinvolgimento del personale del 118.

"Assocuore – spiega il Flavio Tartagni tali competenze e tempestività dell’intervento sono elementi fondamentali per salvare vite umane. Anche per questa ragione confermiamo la collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale ‘Bufalini’, per realizzare progetti riguardanti il supporto psicologico gratuito ai pazienti segnalati quali candidati o portatori di defibrillatore o stimolatore ventricolare; l’attivazione di un’attività ambulatoriale con il format di gruppo di autoaiuto, presso il servizio di Cardiologia medesimo". L’associazione sosterrà le spese di alloggio per due specializzandi provenienti dalla scuola di specialità della Università di Ferrara, che affiancheranno nel 2024 l’Unità operativa di Cardiologia e saranno avviati progetti che coinvolgeranno la Medicina del Territorio e i medici di Medicina generale.