Assunta Pallavicini ha spento giovedì 105 candeline

Grande festa con tantissime candeline per la supernonna dell’Alto Savio. Giovedì Assunta Pallavicini ha compiuto 105 anni, ospite dal 2015 della casa residenziale per anziani ’Camilla Spighi’ a San Piero in Bagno. E li ha compiuti in buona salute, come cinque anni fa quando ha girato la boa del secolo di vita, tanto che si potrebbe dire che per lei il tempo si è fermato e che il calendario continua ad elargire a nonna Assunta l’elisir di lunga vita. Un elisir che la mantiene abbondantemente in pole position tra i centenari della terra d’Alto Savio. gi.mo.