Assunzioni estive in aumento Ristorazione e turismo al primo posto

Sono 5.690 le assunzioni previste per il mese di giugno nella provincia di Forlì-Cesena (in aumento di 200 rispetto all’anno scorso) e 12.240 le assunzioni previste in provincia per il trimestre giugno-agosto (400 in più di quelle dello scorso anno) . Sono i dati pubblicati da Excelsior Informa, il bollettino mensile sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di giugno sono 568.000, di cui il 10% (57.100) in Emilia-Romagna, 0,5 punti percentuali in più rispetto al mese scorso. L’incidenza dei contratti a tempo determinato si mantiene elevata e pari al 79% per Forlì-Cesena (+1 punto percentuale).

Per quanto riguarda le assunzioni i principali settori di attività nella nostra provincia, risultano i servizi di alloggioristorazioneturismo, i servizi alle persone, il commercio, i servizi operativi e di supporto alle imprese e alle persone, e al quinto posto le costruzioni. Nel mese di giugno, una quota pari al 30% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (-3% rispetto ad aprile) mentre il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (-1%). C’è perplessità da parte delle aziende, che in 49 casi su 100 prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Nel 51% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore richiesto.

Il focus di questo mese è dedicato alle competenze ‘digitalgreen’ richieste dalle imprese in Italia e a livello locale. L’universo di riferimento di Excelsior nel panorama italiano è di oltre 1,3 milioni di imprese operanti nell’industria e nei servizi, con aspettative di rilancio e di crescita dell’economia, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e le tensioni a livello di commercio internazionale acuite dal conflitto russo-ucraino. Nel quadro macroeconomico caratterizzato da crescente incertezza, la doppia transizione - digitale e green - delle imprese ha avuto una forte spinta, e ha una valenza strategica per competere sul mercato; rappresenta, quindi, un investimento indispensabile per consolidare la propria presenza e per lo sviluppo.

In questi ambiti, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, i desiderata delle imprese, per titoli di studio richiesto, sono sostanzialmente in linea. Nel 2022, quasi due imprese su tre hanno segnalato, per gli assunti, la necessità di competenze digitali legate all’utilizzo delle tecnologie Internet e alla gestione e produzione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale (60,5% nel 2021). Le competenze di utilizzo di linguaggi matematiciinformatici e di capacità di gestire soluzioni digitali innovative sono invece richieste rispettivamente al 51,9% (50,5% nel 2021) e al 37,5% (36,4%). In generale, le professioni a più elevata specializzazione mostrano la maggiore richiesta e con un più elevato livello di importanza di competenze digitali, con le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione che costituiscono il gruppo per il quale le competenze digitali sono ritenute dalle imprese di maggiore rilevanza.

Annamaria Senni