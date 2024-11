Asta di beneficenza con opere di Lucchi, Sughi, Schifano e Morigi

Domenica prossima alle 15.30 al primo piano di Palazzo Ghini a Cesena in Corso Sozzi 39 si terrà un’iniziativa a sostegno di opere di bene in alcuni paesi poveri. L’Associazione di volontariato ‘Orizzonti’ di Cesena organizza la XXIX Asta di Natale di oggetti d’arte e di alto artigianato. "Con il ricavato dell’asta – spiegano i promotori dell’iniziativa – sosterremo progetti in Terra Santa, in Camerun e in Venezuela".

All’asta opere di grande valore artistico di autori come Leonardo Lucchi, A. Sughi, G. Cappelli, M. Schifano, W. Faraoni, M. Morigi e di altri artisti locali e nazionali. Inoltre ceramiche di Faenza, gioielli, antiche icone russe e manufatti di alto artigianato.