Asta di Natale per sostenere Orizzonti

La speranza può prendere il volo anche da un’occasione che mette insieme festa, amicizia, generosità. Lo dicono con i loro sorrisi i bambini la cui vita potrebbe usufruire di un gesto concreto da parte di chi parteciperà all’asta di beneficenza organizzata dalla onlus Orizzonti. La data è quella di domenica dalle 15,30. E’ la 28° Asta di Natale che l’associazione di volontariato - nata nel 2009 e per molti anni attiva nell’ambito degli "Amici dell’Avsi" - organizza come ogni anno al primo piano di Palazzo Ghini in corso Sozzi 39. Ci sono in asta opere di grande spessore artistico il cui valore va ad aggiungersi quello della solidarietà. A disposizione quadri di Lucchi, Sughi, Cappelli, Caldari, Cancelli, Guttuso, Pasini, Bosello e molti altri artisti nazionali e cesenati. All’arte pittorica si associa la disponibilità di ceramiche di Faenza, gioielli, antiche icone e manufatti di alto artigianato. Il ricavato ha già alcune destinazioni: una scuola in Terra Santa, un progetto per i ragazzi di strada in Camerun, un intervento per i malati senza medicine in Venezuela. "Orizzonti", sottolineano gli organizzatori, è il frutto di una amicizia operativa: amici mossi dalla passione per l’uomo, in particolare per l’uomo in condizioni di bisogno, passione nata seguendo l’esperienza cristiana.

e.g.