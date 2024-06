"Astensionismo, è emergenza"

Soddisfazione per il risultato e attenzione ai temi tradizionali. "La lista Civica Popolare per Cesena ha raccolto 1551 voti. Chi ci ha sostenuto, ha compreso e rafforzato in modo significativo il contributo libero e autorevole di persone e comunità che hanno a cuore il bene comune della nostra città di Cesena e dei suoi cittadini partendo dai valori costituzionali e della Dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo attivato nuove reti e nuove relazioni sul territorio che ci consentiranno di continuare nella nostra crescita portando avanti lo spirito inclusivo che ci anima: uno spirito che pone al centro dell’agire politico le persone, in particolare quelle più fragili e ai margini, giovani ed anziani per generare delle reti di relazione all’interno della comunità a partire dalla centralità della famiglia. Ciò è avvenuto in un contesto di drammatico astensionismo, che ci interpella profondamente e a nostro avviso dovrebbe interpellare l’intero sistema politico-istituzionale: siamo in una vera emergenza democratica. Pieni di gratitudine e senso civico di responsabilità, siamo consapevoli che la nostra presenza è una garanzia per proseguire il lavoro bello che è stato fatto con uno stile ed un modo di fare in rete che rappresenta la misura con cui vogliamo continuare ad amministrare la nostra città di Cesena per prenderci cura di tutti i suoi abitanti".