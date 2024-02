Astronomia e stelle. Venerdì l’incontro al Castello Malatestiano

L’Associazione Astronomica del Rubicone organizza i corsi gratuiti di astronomia 2024 ai quali ci si può sempre iscrivere. Le conferenze, in totale sono 21 appuntamenti, si tengono quasi tutte ogni venerdì alle 21. L’ottava è in programma per questo venerdì, 16 febbraio, a Longiano nel Castello Malatestiano con tema "M’illumino di meno": osservazione del cielo.

La sera dopo, sabato 17, la nona con intervento a tema "Energia e sostenibilità" di Giordano Mancini e laboratorio "Costruzione forni solari" di Matteo Muccioli. L’ultimo dei ventuno incontri è in programma per il prossimo il 24 maggio. Info: mail: info@astrofilirubicone.it