At’Aiut, la bacheca della solidarietà: "Tutti possono aiutare qualcuno"

A volte è nei momenti più bui che si accendono le luci più luminose. Lo è stato ai tempi dell’alluvione del Savio, il 16 maggio del 2023, quando davanti a una fetta di città sommersa dal fango, migliaia di volontari si sono fatti avanti per aiutare la popolazione colpita a risollevarsi. Ma l’esempio non può e non deve essere sempre e solo questo. Perché anche nella quotidianità c’è chi allunga una mano in cerca di conforto. E merita di trovarlo. Dunque, ‘At’Aiut’, ‘ti aiuto’, come si dice in dialetto da queste parti. E’ una brevissima frase che rassicura e che probabilmente, soprattutto quando la dici così, in romagnolo stretto, inorgoglisce pure. Ma è anche il nome di un’associazione che si prefigge appunto come scopo quello di rendere più facile l’incontro tra la domanda e l’offerta tra chi chiede e chi propone un sostegno concreto. "Non volevamo disperdere la grande energia che si respirava in città durante l’emergenza dell’alluvione - ha commentato ieri la presidente Lucia Casadei durante la presentazione dsell’associazione avvenuta nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana alla presenza delle assessore Francesca Lucchi e Carmelina Labruzzo - In quei giorni difficilissimi, sulle chat di messaggistica e sui social network era un gran proliferare di persone, con tantissimi giovani in testa, che si candidavano a dare una mano. Lo abbiamo fatto anche noi, rimediando stivali e badili. Quelle immagini ci sono rimaste negli occhi e ci hanno fatto pensare: un tempo ci si confrontava al bar, al circolo o in parrocchia; c’era le bacheche dove si lasciavano e si ricevevano i messaggi. Ora non è più così. Ora tante comunicazioni sono virtuali. Quindi virtuali devono essere anche le bacheche. E’ questo che vuole essere ‘At’Aiut’, un canale per rendere più facili gli aiuti".

Il sistema in effetti è semplice. Cliccando sul sito www.ataiut.it, chiunque chieda o offra qualcosa, può lasciare il suo messaggio, al quale è facile rispondere. Già ora la pagina è ricca di richieste e di proposte, dedicate ai più svariati settori: c’è chi regala un materasso e chi computer ricondizionati, chi si offre per dare una mano a tenere pulita la città, chi cerca volontari per il mondo assistenziale e chi mette a disposizione abiti per bimbi. "Più cresceremo, più sarà facile trovare e offrire ciò che serve a qualcuno. Perché come dice il nostro motto, se è vero che noi non possiamo aiutare tutti, tutti possono comunque aiutare qualcuno".

Il progetto ha già raccolto l’interesse di Romagna Solidale, Wwf, Caima, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Cesena Calcio e Confartigianato. La nascita di ‘At’Aiut’ è stata resa possibile da C&g Group e Lab51. Per info: 366-3909555 o info@ataiut.it