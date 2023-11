Atelier Gourmet, dolcetti gratis per Halloween

Dolcetti gratis a Gatteo a Mare. L’Atelier Gourmet, il nuovo ristorante di via Matteotti appena inaugurato, in occasione di Halloween ha deciso di regalare a tutti i bambini che si presenteranno al locale, il rituale sacchetto di biscotti per celebrare il rito ’Dolcetto o scherzetto?’. Nel sacchettino i piccoli troveranno anche le ’gommose alla frutta’ create da Debora Vella, ex collaboratrice di Giancarlo Perbellini e capo partita pasticceria con lo chef stellato Moreno Cedroni.