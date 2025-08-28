Maledetti Beach Boys
Maledetti Beach Boys
Atlantica regolarmente aperto dopo il maltempo
28 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Atlantica regolarmente aperto dopo il maltempo

Già ripristinati i danni causati da vento e pioggia .

In molti hanno chiamato per sapere se il parco era chiuso a causa del maltempo

In molti hanno chiamato per sapere se il parco era chiuso a causa del maltempo

Per approfondire:

Atlantica, l’unico parco acquatico della provincia di Forlì-Cesena, è regolarmente aperto. Lo comunicano gli stessi titolari, dopo che i centralini sono stati subissati di telefonate, da parte di persone che chiedevano se la struttura fosse aperta. Tutto è legato all’ultima tempesta di sabato notte, quando la riviera è stata colpita da piogge intense e forti raffiche di vento che in alcune zone hanno superato anche i 100 chilometri orari.

L’evento estremo fortunatamente ha causato pochi danni a Cesenatico rispetto alle altre località balneari vicine, tuttavia ad Atlantica si era registrato un problema alla copertura del bar nella zona centrale, ad uno scivolo dove si erano leggermente danneggiate alcune tubazioni dell’acqua ed in alcune sale macchine delle piscine che si erano temporaneamente allagate. Nulla di grave, tant’è che è stato sufficiente l’intervento dei manutentori delle aziende che abitualmente lavorano con la società Around Sport che ha in gestione Atlantica, fra domenica e lunedì il problema è stato risolto ed il parco acquatico è regolarmente aperto.

"Ci teniamo a ribadire che è stato tutto ripristinato – dice Luca Brandolini –, e aspettiamo a braccia aperte tutti i nostri ospiti fino al 7 settembre, che sarà la nostra data di chiusura della stagione estiva".

g. m.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo