Atleti cesenati brillano al campionato italiano di Power Lifting

Quattro atleti cesenati che gravitano nella palestra FitActive sono stati protagonisti del terzo campionato italiano ‘Power Lifting’ organizzato dalla federazione Ipl. Si tratta di Maria Michela Sinisi, 23 anni di Cesenatico, Valerio Cella, 28 anni di Cesena e Michele Andreucci, 28 anni di Cesena appartenenti alla squadra Nerd Training e di Elia Piraccini, 25 anni di Cesena, appartenente al ForceLab Team. Per tutti è stata la prima esperienza su una pedana di gara, eccezion fatta Piraccini, che a febbraio aveva partecipato alla competizione ‘The battle of the North’, presso la stessa federazione, aggiudicandosi il primo posto nella categoria -100 kg.

Riguardo alla gara dei giorni scorsi invece, Maria Michela Sinisi ha vinto nella categoria -67,5 kg ‘Junior 20-23’ con un totale di 380 kg (record nazionale ed europeo di categoria) così composto: squat 150 kg (record nazionale ed europeo di categoria); panca piana 80kg (record nazionale ed europeo di categoria); stacco da terra: 150 kg (record nazionale ed europeo di categoria). Questo ottimo risultato le è valso la qualifica ai campionati europei che si svolgeranno il 16 e il 17 agosto e ai quali Sinisi sarà accompagnata dal suo coach Valerio Cella.

Lo stesso Valerio Cella, alla sua prima esperienza come allenatore (pure di Michele Andreucci), ha anche gareggiato personalmente, ottenendo un secondo posto nella categoria -82,5 kg ‘open’, con un totale di 605kg così composto: squat 225 kg, panca piana 130 kg e stacco da terra 250 kg Michele Andreucci ha invece conseguendo un quarto posto nella categoria -82,5kg ‘open’, portandosi a casa un record nazionale Ipl Italia di panca piana, con 132,5 kg, con un totale complessivo di 525kg così composto: squat 177,5 kg, panca piana 132,5 kg (appunto il record nazionale di categoria appena citato); stacco da terra: 222,5kg.

Elia Piraccini infine si è aggiudicato la vittoria nella categoria -100kg ‘open’ con un totale di 725 kg, così composto: squat 270kg (record nazionale di categoria); panca piana 165 kg; stacco da terra: 290kg (record nazionale di categoria). Anche Piraccini ad agosto avrà l’opportunità di partecipare ai campionati europei, in questo caso accompagnato dal coach Gianni Mazzotti.