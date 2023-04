"Atleti e famiglie rischiano di rimanere senza piscine"

La realizzazione della nuova piscina comunale, che prevede la demolizione e la ricostruzione di un nuovo impianto, se da un lato risulta un intervento necessario a modernizzare un impianto oramai vetusto e costoso dal punto di vista energetico, dall’altro preoccupa perché per tutto il tempo dei lavori, che dureranno prevedibilmente dai 2 ai 3 anni, potrebbe non garantire l’attività natatoria a Cesena che rimarrà senza una struttura pubblica dedicata al nuoto. Le conseguenze ricadranno sui cittadini, società e sugli atleti che praticano questo sport come è stato ben esplicitato da Thomas Montesi, titolare della piscina di Ronta nei giorni scorsi, che ha annunciato la probabile chiusura della struttura già dal prossimo settembre a causa degli elevati costi di gestione. Ricordiamo che nel secondo periodo Covid la piscina di Ronta è rimasta aperta, nonostante gli elevati costi energetici e non abbia ricevuto contributi pubblici, consentendo agli atleti di continuare ad allenarsi, mentre la piscina comunale nello stesso periodo è stata chiusa pur ricevendo i finanziamenti regionali a fondo perduto e l’abbassamento del canone annuale deciso dall’amministrazione. La piscina di Ronta fornisce un servizio pubblico e sociale ed è sede di allenamento di diversi gruppi e società sportive: ASD Nuotando master, ASD nuotando sincronizzato, Cesena Triathlon AD nuotando, Cesena sub, Centro immersioni Cesena, in totale 400 atleti tesserati e 700 utenti non agonisti, ospita gli allenamenti della Croce Rossa, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e il nuoto per disabili. Ma se chiuderà anche la piscina di Ronta, dove potranno allenarsi gli atleti che fanno agonistica e tutti gli altri gruppi e persone che praticano regolarmente questo sport? C’è molta preoccupazione sia da parte delle società sportive che dei genitori, che dovranno accompagnare i figli 56 volte a settimana in altre strutture vicine (Forlì o Ravenna ad esempio) con evidenti difficoltà logistiche ed il rischio che le squadre vengano smantellate. Ci chiediamo quanti genitori e atleti potranno sostenere un impegno così gravoso in termini di tempo e di costi. Ci aspettiamo che l’amministrazione trovi soluzioni logistiche e finanziarie affinché venga data soluzione a questa situazione di incertezza che rischia di privare Cesena del nuoto per alcuni anni, compromettendo il lavoro fin qui fatto dalle società sportive, ma anche di privare i cittadini di un fondamentale servizio pubblico sportivo.

Gruppo Consiliare

Cesena Siamo Noi