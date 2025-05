Atletica Endas Cesena. Record sulla nuova pista

Nuova pista e nuovi record. Sabato e domenica scorsi l’impianto di atletica leggera in zona Ippodromo ha celebrato la sua rinascita, dopo il restyling post alluvione, ospitando i campionati regionali Fidal, nei quali hanno giocato un ruolo da protagonisti anche gli atleti dell’Endas Cesena, società di casa, che gestisce la struttura. Angelica Collini si è laureata campionessa assoluta nei 100 metri ostacoli, siglando anche il primato societario col tempo di 14 secondi e 64 centesimi e migliorando il record firmato dalla compagna di squadra Giulia Senni appena poche settimane fa. Anche Senni è stata protagonista, classificandosi al terzo posto. Bene pure Valentina Morigi, seconda nel salto triplo, mentre le sorelle Facciani si sono confermate inarrivabili sulle lunghe distanze: i 5.000 metri sono stati vinti da Valentina, che ha preceduto Martina. Podio anche per la staffetta femminile 4x100, che si è messa al collo la medaglia di bronzo. Volendo chiudere il cerchio sulle gare del fine settimana, la squadra cadette dell’Endas è arrivata settima ai campionati regionali di Castelfranco Emilia, mentre Giovanni Orlandi (100 metri piani) e Arianna Prati (lancio del disco) hanno gareggiato in rappresentanza della squadra under 18 dell’Emilia Romagna a Bressanone. Prati ha conquistato un valido settimo posto.

"La nuova pista di atletica – ha commentato al termine del weekend la presidente dell’Endas Barbara Valdifiori – ha accolto 1.280 atleti da tutta la regione, con oltre 50 partecipanti extra-regione, a testimonianza della crescente attrattiva del nostro impianto. La vera protagonista è stata la nuova pista blu, un gioiello che ricorda il nostro mare e che ha raccolto consensi unanimi. Tanti atleti hanno registrato i propri record personali in diverse specialità, segno che il manto è non solo bello da vedere, ma anche estremamente performante". Una importante novità è rappresentata dalla possibilità di invertire il rettilineo di partenza per le gare di velocità e ostacoli. Il vento contrario, che spesso penalizza le performance sul rettilineo principale, è stato così evitato grazie all’omologazione del rettilineo opposto. Anche senza tribune, la conformazione ad anfiteatro del campo ha garantito al pubblico una visibilità eccellente. "Sono state due giornate intense – ha ripreso Valdifiori – cariche di emozioni e risultati, che hanno ribadito la centralità di Cesena e dell’Atletica Endas nel panorama regionale. Un successo che ripaga gli sforzi e alimenta l’entusiasmo per i prossimi appuntamenti. Un ringraziamento particolare alla Fidal Emilia Romagna rappresentata dal suo presidente Alberto Morini e alle società vicine che ci hanno aiutato nel reperire l’attrezzatura che ancora deve arrivare a dimostrazione di quanto sia importante il sostegno reciproco tra club".