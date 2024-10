Atletica Endas Cesena. Si va avanti con Valdifiori

Continuità e rinnovato entusiasmo all’Atletica Endas Cesena. Dall’assemblea dei soci, che si è svolta lunedì sera, è uscita la conferma della fiducia a Barbara Valdifiori, che è infatti stata rieletta alla presidenza della società. Il riconoscimento è un attestato di stima per il lavoro svolto finora, che ha visto la società crescere e consolidarsi sotto la sua guida. Valdifiori, che aveva raccolto il testimone da Nicoletta Tozzi, proseguirà dunque il suo impegno al timone dell’Atletica Endas Cesena, affiancata da una squadra affiatata e competente. E’ stato confermato anche il vicepresidente Andrea Ermini, apprezzato in particolare per il suo dinamismo e la sua visione innovativa, mentre a completare il consiglio direttivo ci sono Luca Casadei, Susanna Stacchiola e Sandro Suriani, figure di esperienza e passione pronte a dare il loro contributo. "Siamo orgogliosi della fiducia che ci è stata accordata – ha commentato la presidente Valdifiori –. Continueremo a lavorare con impegno e dedizione per promuovere l’atletica leggera e i suoi valori, offrendo ai nostri atleti un ambiente stimolante e ricco di opportunità". L’assemblea è stata anche l’occasione per ribadire gli obiettivi per il futuro, che si concentrano prima di tutto sullo sviluppo del settore giovanile, intento che il sodalizio vuole raggiungere attraverso il reclutamento di nuovi atleti, l’elaborazione di specifici programmi scolastici e lo stanziamento di investimenti nella formazione dei giovani talenti.

Per dare visibilità alla società e al territorio, si lavorerà inoltre per organizzare eventi anche di rilevanza nazionale, mentre nell’ottica di creare una rete di sinergie e promuovere lo sport come strumento di inclusione, verranno proposte collaborazioni con le istituzioni e le altre realtà sportive locali. "Con la conferma di Valdifiori e il rinnovato consiglio direttivo – si legge nella nota diffusa dal sodalizio – l’Atletica Endas Cesena si prepara ad affrontare nuove sfide, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento per l’atletica leggera in città e nel territorio". In effetti lo scenario all’orizzonte è decisamente intrigante per la società che conta circa 400 tesserati e che negli ultimi anni sta raccogliendo tante soddisfazioni coi suoi atleti di tutte le età. A dare un’ulteriore propulsione ci sarà il nuovo impianto, attualmente in fase di restyling. Nelle prossime settimane verrà ultimata la pista esterna, dopo di che, entro il 2025, sarà realizzato un edificio dedicato alla palestra e verrà coperta parte della tribuna.

Luca Ravaglia