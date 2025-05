Atletica Endas Cesena: trionfi e record ai Campionati Italiani nonostante le difficoltà

Dalla costa adriatica fino al Friuli, passando per l’Emilia, gli atleti dell’Atletica Endas Cesena hanno vissuto un weekend indimenticabile, colmo di soddisfazioni e traguardi storici. Un risultato ancor più significativo se si considera che da mesi si allenano senza un impianto a disposizione in città, costretti a spostarsi tra i campi della Romagna. Eppure, grazie a impegno, passione e sacrifici condivisi anche dallo staff tecnico, hanno saputo farsi trovare pronti.

A Pesaro, tra i cadetti, è emerso il talento di Lorenzo Mazzoni, tornato in gara dopo un periodo complicato tra infortuni e malanni stagionali. Determinato a centrare il minimo per i Campionati Italiani di categoria, Mazzoni ha messo a segno tre record personali – salto in alto, disco e giavellotto – chiudendo le sue sei prove con 3.776 punti: un bottino che non solo gli vale la qualificazione, ma anche il nuovo record sociale di categoria.

A Modena, invece, si sono svolti i Campionati Regionali di Prove Multiple, dove è salita sul podio Viola Vincenzi, allieva in grande crescita, che con 4.390 punti ha firmato il proprio primato personale e ottenuto il pass per i Campionati Italiani. La giovane atleta ha migliorato sei prove su sette, siglando anche i minimi individuali nel giavellotto e nel salto in alto, quest’ultimo con tanto di nuovo primato sociale allieve outdoor. Nella categoria juniores, ritorno col botto per Giulia Senni, che ha iniziato le sue prove multiple con un’esplosiva prestazione nei 100 ostacoli, dove ha firmato il personale, il minimo per gli Italiani e abbattuto uno storico record sociale assoluto: un 14’’85 che resisteva dal lontano 1994, quando a firmarlo fu Debora Manzoni. Giulia ha poi proseguito con un ottimo secondo miglior tempo personale nei 200 metri.

Infine, a Brugnera (Pordenone), sono andati in scena i Campionati Italiani Master di staffette, che hanno regalato nuovi motivi d’orgoglio. La formazione femminile F45, guidata dalla veterana Cristina Sanulli, ha conquistato l’oro nella 4x100 con Manuela Casadei, Barbara Valdifiori e Barbara Marinucci. Non contente, le stesse atlete – con Valentina Morigi al posto di Valdifiori – hanno trionfato anche nella staffetta svedese, stabilendo la miglior prestazione italiana di categoria con uno strepitoso 2.25.94. Anche la squadra maschile M65 ha lasciato il segno, con Luigi Valdifiori, Davide Tappi, Andrea Ermini e Diego Prati che hanno migliorato i record sociali nella 4x100 e nella staffetta svedese, chiudendo sesti a livello nazionale.

Un bottino straordinario per la società cesenate, che ha dimostrato ancora una volta come talento, lavoro e spirito di gruppo possano superare anche le difficoltà strutturali.