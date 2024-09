Atletica Endas Cesena. Una storia lunga 55 anni

Venerdì sera il Club Ippodromo ha ospitato la festa dell’atletica Endas Cesena organizzata per celebrare i 55 anni della società.

L’evento ha visto una folta partecipazione di atleti, famiglie, amici e sostenitori, che hanno approfittato dell’occasione per rivivere insieme le pagine più belle (alcune delle quali decisamente recenti) dei successi ottenuti dal sodalizio in oltre mezzo secolo di attività.

La serata è stata aperta dal vice presidente Andrea Ermini e dopo i ringraziamenti iniziali da parte del presidente Barbara Valdifiori, il vicesindaco Christian Castorri ha portato i saluti istituzionali, sottolineando il ruolo importante che la società ha avuto e continua ad avere nel promuovere lo sport e i valori educativi tra i giovani.

La presenza di Pierangelo Macrelli, fondatore del club nel 1969, ha reso l’evento ancora più speciale, evidenziando il legame profondo tra passato e presente.

La cerimonia ha visto anche la consegna di targhe commemorative in onore del tecnico Daniele Faggi e di Piero Gallina, due figure storiche del club scomparse negli ultimi mesi e ricordate con grande affetto e stima da parte di tutti i partecipanti. Le targhe sono state consegnate alle mogli Marilena e Lilia.

Sono stati inoltre premiati i ragazzi che si sono distinti nel corso dell’anno ed è stato presentato il nuovo staff tecnico, che guiderà gli atleti nella prossima stagione.

E’ pure stato svelato il nuovo sito web abbinato agli strumenti che l’Endas Cesena utilizzerà nell’ambito dell’interazione coi genitori degli atleti e con tutti gli altri sportivi o semplici appassionati che sono interessati a conoscere le attività endassine stabilendo un collegamento diretto più facile ed efficiente.

"L’evento – ha commentato la presidente Barbara Valdifiori – ha segnato non solo un importante anniversario, ma anche l’inizio di una nuova fase di crescita per la nostra società, sempre pronta a guardare al futuro con entusiasmo e passione. I nuovi corsi partiranno lunedì 16 settembre nel parco antistante il campo di atletica che sarà pronto per fine ottobre e diventerà il fulcro della nostra attività e di tutta la cittadinanza".

In effetti l’orizzonte è pieno di sfide per il sodalizio che in questi mesi sta raccogliendo il pieno di soddisfazioni sia tra i suoi giovani atleti che tra i gruppi senior, capaci di inanellare record e trofei anche a livello internazionale.

Risultati che non arrivano per caso, ma grazie alla competenza degli staff tecnici e al talento e alla determinazione di chi ogni giorno scende in pista, aggiungendo la sua parte a una tradizione che dura da 55 anni.

Il coronamento del percorso è rappresentato dal restyling dello storico impianto in zona ippodromo, che tra poche settimane tornerà a essere fruibile con un pista interamente rinnovata e decisamente più funzionale alle necessità degli atleti.

Luca Ravaglia