Atletica leggera insegnata a mille scolari

Si concluderà fra qualche giorno l’edizione 2025 di ’Benessere Giovane’”, la manifestazione organizzata dall’associazione ’Benessere in Movimento’ con il supporto di Amadori e Conad, che da quindici anni ha la missionea di far conoscere lo sport ai giovanissimi allievi delle scuole elementari cesenati.

Un’edizione che anche quest’anno ha fatto riscontrare successo, entusiasmando i circa mille piccoli scolari, delle classi prime e seconde dei circoli didattici Carducci, Oltresavio, Vigne e Fiorita, che hanno partecipato. Il percorso, iniziato a fine gennaio, si è composto di sette lezioni, per un totale di 287 ore di attività, in cui dieci istruttori laureati in Scienze Motorie hanno guidato i ragazzi in esercizi legati alle basi dell’atletica leggera: correre, saltare, lanciare, elementi fondamentali per lo sviluppo motorio di base e per la pratica di ogni disciplina sportiva.

A causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione della pista di atletica quest’anno non sarà possibile riunire tutte le classi nella festa finale, ma per permettere ai bambini di festeggiare la conclusione del progetto , Benessere in Movimento ha organizzato un ultimo incontro-saggio all’interno dei plessi scolastici in cui mettere a frutto le abilità che hanno appreso nella corsa veloce e a ostacoli, nel salto in alto e in lungo e nel lancio del vortex e della pallina.

"Sarà comunque un grande divertimento per i piccoli atleti – ha dichiarato Davide Cicognani, direttore tecnico – . Se il progetto va avanti con successo da così tanto tempo - ha continuato Cicognani è oltre al supporto degli sponsor anche grazie alla collaborazione dei referenti scolastici".