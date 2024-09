Atletica, quante sfide per l’Endas. Finali nazionali e regionali cadetti

Si profila un fine settimana caratterizzato da importanti sfide per gli atleti dell’Atletica Endas Cesena, che in questi giorni saranno impegnati tra Taranto e Bologna, in appuntamenti rivolti a diverse categorie, tutti pronte a misurarsi in pista con legittime ambizioni di continuare a scrivere pagine importanti nella storia del sodalizio. Entrando nel dettaglio del ricco programma, dopo vent’anni la squadra femminile assoluta parteciperà a una finale nazionale a squadre, una trasferta lunga e impegnativa che porterà le atlete cesenati a Taranto. "Le ragazze – commenta la presidente Barbara Valdifiori – affronteranno questa sfida con determinazione, pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi e portare alto il nome del club. La nostra squadra si presenta come decima classificata su 12, piena di energia e motivazione per affrontare ogni gara con grinta. A supportare il team ci sarà anche Emma Pizzocheri, in prestito dall’Atletica Bergamo Stars, che si unirà al gruppo per questa importante competizione".

Ma non finisce qui. Mentre la squadra femminile si prepara per la finale in Puglia, a Bologna si terranno i campionati regionali cadetti. "Anche in questa competizione – riprende Valdifiori – il nostro spirito di squadra sarà protagonista, nonostante le gare siano individuali. I giovani atleti dell’Endas sono pronti a dare il meglio, con uno sguardo già rivolto ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle, dove avremo ben 7 partecipanti. Dopo questa tappa, sapremo chi di loro si qualificherà per rappresentarci anche a livello regionale".

Valdifiori si è detta estremamente orgogliosa dell’impegno dimostrato sia dagli atleti che dallo staff tecnico, nonostante le difficoltà affrontate in questa stagione a causa della mancanza del campo di atletica, ormai inutilizzabile da diversi mesi.

"Il nostro gruppo – è l’ analisi quando siamo ormai arrivati a ridosso della fase cruciale dell’annata sportiva, che metterà in palio i titoli nazionali – continua a crescere rafforzando lo spirito di squadra e a ottenere anche ottimi risultati. Sarà un weekend di sfide e opportunità, in cui il cuore e la passione delle nostre atlete e dei nostri giovani cadetti saranno, ancora una volta, i veri protagonisti". In effetti per l’Endas Cesena si sta avvivando a conclusione un periodo non semplice, caratterizzato prima dai seri problemi causati dall’alluvione dello scorso anno che aveva sommerso la pista e gli spogliatoi dell’impianto in zona Ippodromo e poi dall’inizio dei lavori di riqualificazione del complesso. La prima parte dell’impianto che verrà restituita al club sarà proprio la pista, completamente rinnovata, dopo di che gli interventi proseguiranno anche in altre direzioni, per culminare nella copertura di parte della tribuna e nella realizzazione di una palestra ad hoc.

l. r.