Atletica, riflettori sul Memorial Pratizzoli. Gli aspiranti campioni in pista a Cesena

La nuova pista di atletica leggera interamente riqualificata dopo l’alluvione del 2023 e diventata un fiore all’occhiello del panorama quanto meno regionale della disciplina, promette di diventare in fretta un catalizzatore di grandi eventi.

Dopo l’inaugurazione dello scorso fine settimana coincisa con lo svolgimento dei campionati emiliano romagnoli assoluti Fidal, è in effetti già tempo di rilanciare. Lunedì 2 giugno Cesena ospiterà infatti l’undicesima edizione del Memorial Pratizzoli, una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama dell’atletica leggera italiana e che vedrà la partecipazione di 16 delegazioni provenienti da altrettante regioni italiane composte da atleti under 16.

Organizzata dall’Atletica Endas Cesena, con i patrocini del Comune e della Regione Emilia-Romagna e con il supporto tecnico della Fidal, questa iniziativa sportiva porterà alla nuova pista di atletica dell’Ippodromo oltre 400 giovani promesse della categoria Cadetti. Nello specifico arriveranno aspiranti campioni da da Alto Adige, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Tutti i dettagli dell’evento sono stati illustrati ieri mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore allo sport Christian Castorri e Barbara Valdifiori e Andrea Ermini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Atletica Endas Cesena.

"Tutti i grandi nomi dell’atletica di oggi - hanno commentato gli organizzatori per descrivere la portata dell’evento - sono passati da questa manifestazione, che rappresenta il primo vero grande palcoscenico nazionale per chi sogna in grande. Le delegazioni entreranno sul campo di gara sfilando una dopo l’altra, si inizierà con l’Inno di Mameli e si chiuderà, nel primo pomeriggio, con le premiazioni. Sarà una grande festa dello sport alla quale è invitata tutta la città. Se non altro perché gli atleti, le delegazioni e anche le famiglie di chi scenderà in pista, approfitteranno del ponte festivo per venire a trascorrere qualche giorno nel nostro territorio, soggiornando tra Cesena e Cesenatico".

Riguardo al nome di colui al quale è intitolato l’evento, Luigi Pratizzoli è stato un pilastro dell’atletica leggera italiana giovanile. Professore di educazione fisica, tecnico, dirigente e appassionato promotore dello sport tra le ragazze e i ragazzi, ha dedicato la sua vita all’insegnamento dei valori educativi dell’atletica. È stato tra i primi a credere nella centralità dell’attività Cadetti nel percorso formativo degli atleti, contribuendo alla crescita di intere generazioni di sportivi. A lui dunque è dedicato questo trofeo, che porta avanti la sua eredità sportiva e umana: un’occasione per celebrare la competizione sana, la formazione, il rispetto e l’inclusione.

Per l’edizione 2025, il Memorial Luigi Pratizzoli si sposta eccezionalmente a Cesena: il trasferimento è dovuto ai lavori di ristrutturazione del campo di Parma, tradizionale sede dell’evento, e rappresenta anche l’occasione perfetta per celebrare, a livello nazionale, il nuovo impianto di atletica della città.

Si disputeranno gare di tutte le discipline, dalla corsa agli sprint, passando per i lanci, i salti e le staffette.