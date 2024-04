Atmosfere da circo a Cesenatico

È "Welcome to the greatest show" il nuovo musical di Ivan Boschi che debutterà al teatro comunale di Cesenatico questa sera alle 21 e in replica domani alle 16 e alle 21, e il 9 e 10 aprile sempre alle 21. È lo stesso regista Boschi ad anticipare i contenuti dell’inedito spettacolo: "Ho preso spunto dal film "The greatest showman", in cui si racconta la vita del più grande impresario circense mai esistito, ma ho volutamente cercato un altro punto di vista e la storia che racconterò sul palco del teatro di Cesenatico è quella della nascita del più grande spettacolo del mondo organizzato proprio da quell’eccentrico impresario. Sarà qualcosa di originale e realistico, aggiungendo personaggi nuovi e veramente esistiti e brani nuovi che saranno suonati rigorosamente dal vivo. Toccheremo il tema della diversità e dell’inclusione, un argomento oggi di grande attualità". La trama è centrata dunque sulla realizzazione del più grande spettacolo del mondo creato da un famoso impresario circense che ha un sogno. Egli è sicuro di realizzarlo credendo fermamente nelle proprie capacità e nel proprio talento. È un uomo affascinato dalla magia, dall’illusione e dagli aspetti più paradossali e macabri del genere umano. L’eccezione è la sua regola di vita, per questo ingaggia stranezze di ogni genere e proprio su questo fa la sua fortuna portandoli davanti ad un pubblico incredulo. I personaggi di questo grande show non vengono mai etichettati come "diversi" dal protagonista; i difetti fisici diventano in questo modo simbolo di personalità e di purezza morale, tanto che i diretti interessati arriveranno al punto di non poter più rinnegare un ritrovato amore per sé stessi.

C’è poi il lato romantico, la favola, il sogno di un’altra vita e di un amore che sembra impossibile per l’uomo che insegue la fama, ma per cui la famiglia è ciò che più conta. Il protagonista diventa il simbolo dell’etica americana del duro lavoro, che porta al successo e consente la scalata sociale, precorre e incarna il motto disneyano, dove se puoi sognarlo, puoi farlo. È un musical pieno di colori, composto da un cast di 33 performer, coreografie e acrobazie dinamiche guidate per il ballo da Prisca Camanzi e per le scene da Francesca Paganelli, scenografie di Eddy Prencipe, costumi originali di Simona Bonoli e Fulvia Bartolini. Suonerà dal vivo la GreatBand diretta da Stefano Zani, voci e cori guidati da Patrizia Boschi.

Giacomo Mascellani