"Atr chiude, conti in rosso eredità pesante"

L’Atr, la società partecipata al 72% dal Comune di Cesena che gestisce servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree sta per cessare l’attività. Secondo il consigliere comunale Luigi Di Placido (Cambiamo) nella vicenda mancano "trasparenza e chiarezza di obiettivi". "L’amministratore unico di Atr- afferma Di Placido – ha messo in evidenza una perdita annua del settore della sosta nei parcheggi in struttura oramai sui 600mila euro annui. Con la convenzione dei parcheggi che scadrà nel 2040 la perdita potrebbe salire a 9,6 milioni di euro Di tali perdite, la parte preponderante è ascrivibile ai parcheggi in struttura, in particolare a quella in silos, dove la sola manutenzione richiede oltre 300 mila euro all’anno, a cui vanno ad aggiungersi altre 300 mila euro di ammortamento"

"Parte delle attività di Atr - prosegue Di Placido – sono già state assegnate ad Energie per la Città che, dopo lo scioglimento di Atr, si dovrà far carico del tema sosta, tra cui i suddetti parcheggi in struttura e del relativo deficit. Chiedere di conoscere i razionali economici e finanziari di tali scelte era ed è il minimo, ma da parte dell’amministrazione non viene smentita la perdita a bilancio di 9,6 milioni di euro, che graverebbe sui bilanci presenti e futuri. Permangono elementi di incertezza sulla sorte del patrimonio immobiliare in capo ad Atr o l’investimento in risorse ex Parcheggi spa".