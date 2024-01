"Atr chiude l’attività, sosta a Energie per la città. Intervenga subito sui parcheggi automatizzati obsoleti"

"Prendiamo atto della fine di Atr, ma adesso che cosa succederà?". La domanda è di Luigi Di Placido, consigliere comunale di Cambiamo. "Da quanto si apprende – prosegue – toccherà alla società ‘Energie per la città’ ereditare i servizi di Atr e allora viene naturale chiedersi: a che punto è il suo piano economico finanziario e quali sono le prospettive per il futuro? E ancora: il piano della sosta pare non si modificherà nella sostanza, ma solo negli attori che dovranno farsi carico di parcheggi automatizzati che andranno gestiti con cura a fronte di tecnologie obsolete e di pezzi di ricambio sempre più irreperibili: in base a queste considerazioni e alla luce delle 30mila multe annue per infrazioni a ztl e sosta, cosa ci si deve attendere in futuro sul tema della sosta a Cesena?".