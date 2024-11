Attacco dei lupi: asino ucciso, pecore scomparse

Un asino completamente sbranato (è rimasta solo la testa) e sei pecore letteralmente scomparse presso il podere Casetta in via Paderno, 154 a Mercato Saraceno. Il fatto dovrebbe essere avvenuto fra la notte di giovedì e venerdì scorso ma il titolare dell’azienda agricola, che ha già provveduto a fare denuncia se n’è accorto ieri mattina. "Uno spettacolo indescrivibile è apparso ai miei occhi – dice l’allevatore – mai visto una cosa del genere, una bestia di 4 quintali letteralmente spolpata eccetto la testa e delle sei pecore nessuna traccia. Ho perlustrato tutta la zona della mia proprietà assieme ai veterinari ma non abbiamo trovato nulla. Una cosa incredibile". E aggiunge: "Senz’altro è stato un branco di lupi in numero considerevole – ipotizza – ben oltre la decina che scendendo dal bosco in zona Rontagnano hanno attraversato il fosso che divide i due poderi Pianetto e Casetta e si sono scagliati contro i miei capi ovini e l’asino di razza romagnola pregiata e in via d’estinzione, che erano nel loro recinto. E’ un danno da oltre 3.500 euro ed una cosa simile non era mai accaduta qui, eccetto qualche caso con danni decisamente minori; e anche sui lupi o altri animali predatori – conclude – sarebbe bene porre dei rimedi al fine di tutelare la nostra attività di allevatori". Secondo alcuni pareri, la differenza fra un lupo (peraltro, specie protetta) ed un cane rinselvatichito oppure ibrido, oltre alle diverse impronte, starebbe soprattutto nel differente modo di mangiare la preda: il cane divora in modo superficiale e a pezzi le parti dell’animale, mentre il lupo pulisce tutto come un rasoio, lasciandolo in pratica con il solo scheletro.

Edoardo Turci