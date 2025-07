Attacco Sammaurese. Nel mirino c’è Casolla

Una volta si diceva che una squadra forte si costruiva attorno alla sua spina dorsale: portiere, difensore centrale, centrocampista e centravanti. Sembra proprio che l’Inter SM Sammaurese stia seguendo questo principio per ricostruire la rosa che secondo i desideri della società possa ben figurare nel prossimo campionato di serie D. L’ultima stagione, conclusa con la salvezza conquistata sul campo del Corticella non ha soddisfatto la nuova proprietà che vuole la squadra lontano dalla zona di chi lotta per la salvezza.

I primi arrivi portano i nomi di Lorenzo Pollini, portiere cresciuto nel settore giovanile del Cesena, poi per lui ci sono state esperienze in serie D al Cjarlins Muzane, al Trestina e infine alla Palmese. Per il centro della difesa il riferimento nella stagione che sta arrivando sarà Lorenzo Dall’Osso, trentenne ex capitano dell’Imolese. Anche Dall’Osso conosce a fondo la serie D campionato che ha disputato con l’Imolese oltre con il Mezzolara e il Lentigione. Lorenzo Dall’Osso, prodotto del settore giovanile del Bologna ha l’esperienza che serve per diventare la guida del reparto, sul solco di Rosini, Benedetti e nell’ultimo campionato Ferrani.

Il terzo acquisto è il centrocampista Romeo Bertani, cercato dalla Sammaurese già ai tempi di Mirko Taccola ma allora anche per motivi di studio Bertani aveva preferito il Mezzolara per rimanere vicino a Bologna. Romeo Bertani arriva a San Mauro per garantire inventiva e imprevedibilità alla manovra, quindi assist per i compagni e qualche gol personale, nell’ultima stagione con la maglia del Cittadella Vis Modena ha trovato il successo personale in due occasioni.

Adesso per completare la spina dorsale manca il centravanti, l’attacco giallorosso va ricostruito completamente e proprio dal numero nove bisogna partire. Francesco Casolla l’obiettivo. Nato a Cattolica, in carriera ha indossato le maglie del San Marino, del Rimini e del Riccione, nelle ultime due stagioni con la Forsempronese ha messo a segno 25 reti, un attaccante che fornisce garanzie sul quale non mancherà la concorrenza. Quanto al ritiro, la scelta pare sia caduta su Igea Marina nella settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto.

