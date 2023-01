"Attenti ai truffatori che si spacciano per addetti di Federconsumatori"

Truffatori che si spacciano per incaricati di Federconsumatori sono in azione in questi giorni. E’ la stessa associazione Federconsumatori Forlì-Cesena a lanciare l’allarme dopo la segnalazione ricevuta da diversi cittadini che sono stati contattati telefonicamente. I truffatori si presentano con la scusa di fornire informazioni su bollette da verificare, caldaie e contatori da sostituire. Tutte scuse per avvicinare cittadini e cittadine e avere

accesso alle informazioni private, tra cui codice fiscale e dati contenuti nelle fatture.

Federconsumatori chiarisce che l’associazione "non ha mai contattato direttamente le persone per stipulare contratti di forniture di energie eo altri servizi, perché si tratta di un’attività che non rientra tra quelle della nostra associazione. L’obiettivo di Federconsumatori è la tutela dei consumatori ed utenti; vi esortiamo a non credere a chi vi chiama cercando di estorcere informazioni private, con la scusa della vendita di servizi, anche e soprattutto se lo fa usando il nome di Federconsumatori impropriamente. Invitiamo tuttei a non fornire dati personali, nemmeno informazioni sui contratti stipulati, senza aver prima accertato la qualifica della persona che vi ha contattati".