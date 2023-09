"Attenzione a scuole e trasporti"

di Ermanno Pasolini

A Longiano bilancio del primo anno di legislatura della giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Graziano, Pd. L’incontro si è tenuto presso l’azienda agrituristica ’26Punto80’ nella frazione di Felloniche. Con il sindaco responsabile della cooperativa che gestisce il mercato ittico di Cesenatico, c’erano gli assessori Sara Mosconi vicesindaca, Elisa Giannini e Sonia Bettucci.

Ha aperto la serata Valentina Maestri neo segretaria del circolo Pd di Longiano: "E’ stato un anno complicato con le conseguenze dell’alluvione. Nei prossimi mesi vorrei organizzare un incontro sul tema del lavoro". "Sono partito e dopo un mese mi sono trovato senza responsabile del servizio tecnico e ragioniere - ha esordito il sindaco -. Siamo riusciti a ottenere finanziamenti tramite il Pnrr di oltre 200mila euro per le asfaltature; abbiamo terminato i lavori nei giardini Giovanni Paolo II e abbiamo avviato quelli della pista ciclopedonale che collegherà Crocetta con la scuola. Abbiamo dato sussidi alle famiglie in difficoltà. Grande attenzione soprattutto per le scuole, mantenendo a livelli minimi le tariffe come ad esempio 4 euro e 50 per il pasto per ogni bambino delle elementari e 3.50 per le materne. Il trasporto scolastico costa alle famiglie dai 2 ai 10 euro all’anno. Le richieste di aiuto purtroppo sono sempre di più. Siamo riusciti ad assumere il quarto vigile e il nostro progetto di videosorveglianza è stato fra i 400 accolti sui 2000 presentati. Con questo contributo - ha proseguito - potremo avere il targasystem e telecamere fisse in città. Siamo riusciti a riorganizzare la Pro Loco che ha organizzato eventi che hanno portato gente a Longiano".

Graziano ha spiegato gli obiettivi futuri: "Abbiamo appaltato la manutenzione dei marciapiedi di via Ugo La Malfa e via Aldo Moro e manterremo i servizi. Poi la pista ciclopedonale fra Budrio e Ponte Ospedaletto e quella fra Crocetta e la zona industriale, l’adeguamento della scuola di Longiano capoluogo e l’antisismica dell’edificio comunale. Abbiamo ottenuto dalla regione un contributo per il museo del territorio. Via Felloniche è chiusa perchè c’è una frana. Via Belvedere l’abbiamo messa a posto con 5000 euro. Non abbiamo ottenuto alcun contributo dallo Stato per l’alluvione".