Mercato del lavoro in Romagna: cresce l’occupazione, ma attenzione al precariato Secondo i dati Inps 2022, le tre provincie romagnole registrano un incremento totale del 10.35% delle assunzioni rispetto al 2021, totalizzando 247.222 nuovi contratti lavorativi. Nonostante il risultato positivo, emerge una preoccupante crescita del lavoro precario. Infatti, sempre più lavoratori sono costretti a vivere nell’incertezza del futuro lavorativo, poiché nel 2022 solo il 7,97% dei contratti è stato a tempo indeterminato, mentre il 26,88% è a termine, il 3,86% in apprendistato, il 31,07% stagionale, il 7,79% in somministrazione e infine il 22,43% intermittente. Nelle tre provincie romagnole i dati sono molto disomogenei: Rimini è la provincia dove si registra l’incremento maggiore +11,32% segue Forlì-Cesena con +9,78%, mentre Ravenna registra un +9,55%. "I numeri forniti dall’Inps mostrano un deciso incremento dei nuovi contratti di lavoro - dichiara il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli - e questo è sicuramente un segnale positivo per l’economia locale e per coloro che cercano un’opportunità di impiego, tuttavia, non possiamo ignorare la preoccupante crescita del lavoro precario che emerge dai dati. È preoccupante vedere che solo il 7,97% dei contratti sia a tempo indeterminato, mentre una percentuale significativa è rappresentata da contratti a termine, apprendistati, lavori stagionali, somministrazione e lavoro intermittente. Questo significa che sempre più lavoratori si trovano ad affrontare l’incertezza riguardo al loro futuro lavorativo". I tassi di disoccupazione sono inferiori a quello nazionale, che si attesta all’8,10%: a Forlì-Cesena è del 4%.