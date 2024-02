Attenzione alle ultime in classifica. Finora ci hanno tolto punti preziosi

Nel suo cammino imperioso, imbattuto da 22 gare, miglior attacco della C (51 reti), seconda migliore difesa dopo la Juve Stabia (13 gol subiti contro 11 dei campani), il Cesena ha qualche sbavatura; tra le sei squadre che hanno sottratto punti ai bianconeri ben tre stazionano nelle zone bassissime della classifica, nei playout. Deve essere un monito per la squadra bianconera a non sottovalutare il match con la Fermana ultima della classe (17 punti) ma che ha appena vinto a Recanati (1-3). Nello strepitoso percorso dei bianconeri, 17 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta a Olbia e un +38 come differenza reti, emerge un dettaglio. L’unica sconfitta è avvenuta la prima giornata (1-2) a Olbia contro i sardi attualmente penultimi (20 punti), poi il pari di metà ottobre in casa con il Sestri Levante (2-2, quartultimo a quota 22) e di recente il nulla di fatto a Ferrara (0-0) contro la Spal terzultima a 21 punti.

Gli altri pareggi sono stati ottenuti contro la più diretta concorrente alla promozione la Torres (ora a -6) in un 1-1 al Manuzzi, oltre all’1-1 di Pineto (nono in classifica, 29 punti). Il pareggio 1-1 a Gubbio (sesto a 37 punti) lanciò invece il segnale di un Cesena forte mentalmente anche nelle difficoltà. Occhio quindi alla Fermana, in un campionato indirizzato molto bene ma dove ancora non è stato fatto nulla di decisivo, i pericoli sono in ogni angolo, anche in fondo alla classifica.