Attenzione alle Zone a traffico limitato

Nel centro di Cesenatico le Zone a traffico sino alla fine di agosto sono attive tutti i giorni. Sono le cosiddette isole pedonali, istituite con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di spazi esterni da parte di negozianti e titolari di locali e ristoranti, ma anche degli stessi turisti e dei visitatori, i quali desiderano vivere l’estate all’aria aperta. Dalle 19 a mezzanotte, la Ztl riguarda tutti i giorni via Mazzini, via Saffi e via Fiorentini, come già adottato nelle scorse estati. E’ attiva anche la Ztl in viale Carducci, da piazza Costa a via Piave, in vigore ogni sera fino al 31 agosto.