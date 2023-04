Attesa lunga 4 anni "Seno rimosso, ma per la ricostruzione mi tocca aspettare"

Proprio in queste settimane è arrivato l’annuncio di una prossima apertura al Bufalini di Cesena di una struttura complessa di chirurgia plastica. Un tema che ha scatenato le polemiche di Fratelli d’Italia che, nelle parole della deputata Alice Buonguerrieri, ha denunciato la carenza di personale, chiedendo "meno primari e più chirurghi". Un problema concreto, ben percepibile anche al Morgagni-Pierantoni di Forlì, dove chi deve essere operato ha di fronte a sè un’attesa fino a 4 anni.

Le è stato rimosso il seno nel maggio del 2022, ma la 52enne forlivese Manuela Susanna, tra l’altro segretaria provinciale dell’associazione Prevenzione Donna, dovrà aspettare ancora più di tre anni per la ricostruzione. "Non ho nulla di negativo da dire sul percorso di diagnosi e prognosi che è stato efficientissimo – sottolinea Manuela Susanna – al punto che l’operazione ben riuscita mi ha consentito di evitare cure invasive come chemio o radio terapia. Ora, però, devo ammettere che le tempistiche per la ricostruzione mi lasciano molto perplessa".

Dopo l’operazione di mastectomia a Manuela è stata installata quella che è definita ‘espansione’: "In pratica – spiega – si tratta di un palloncino pieno di soluzione fisiologica che va tenuto per qualche mese affinché i tessuti si possano preparare all’impianto ricostruttivo", poi è stata inserita in una lista d’attesa per essere operata al Morgagni-Pierantoni:"Mi hanno detto che non sarò trattata prima di tre o quattro anni, senza poter avere indicazioni precise". Tempi lunghissimi, nei quali il Covid gioca un ruolo significativo: "Dopo lo stop causato dalla pandemia, i chirurghi devono recuperare il tempo perduto e so che ora stanno operando i pazienti del 2020. Agli altri non resta che armarsi di tanta pazienza. Considerando anche che i professionosti sono pochi, stanno davvero facendo i miracoli. So che lavorano giorno e notte". Ma non basta: "Ho chiesto se mi potessero operare con tempistiche più celeri a Faenza o Ravenna, le due città dove lavora lo stesso team, ma non sembra che le prospettive siano molto migliori rispetto a Forlì. Ad oggi sto chiedendo anche a strutture ospedaliere più lontane dalla mia città – comclude Susanna – perché sono disposta a spostarmi per guadagnare un po’ di tempo prezioso: ho davvero voglia di concludere un percorso che psicologicamente può essere molto gravoso e che molte donne, proprio come me, non vedono l’ora di lasciarsi definitivamente alle spalle".

Sofia Nardi