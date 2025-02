Attese le disposizioni dell’Osservatorio

"In attesa delle disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, giovedì 20 febbraio la prevendita sarà riservata ai tifosi locali presso la biglietteria dello stadio Giovanni Zini dalle 16.30 alle 19:30". Questa la nota pubblicata sul sito della Cremonese in merito alla prevendita dei biglietti per la gara di sabato con il Cesena. Dunque, i tifosi bianconeri dovranno ancora attendere, oggi le disposizioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive per la prevendita dei tagliandi nel settore ospiti. Intanto la direzione di Cremonese-Cesena è stata affidata a Santoro di Messina.