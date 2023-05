Atti osceni, 40enne assolto al processo

Assolto dall’accusa di atti osceni in luogo pubblico un uomo di 40 anni difeso dall’avvocato Riccardo Luzi. L’episodio risale al 21 luglio 2021 e si sarebbe verificato a Sogliano al Rubicone di fronte a un supermercato. A raccontarlo al giudice è stata ieri una ragazza di 17 anni che ha detto di aver assistito alla scena. "Ero in macchina nel parcheggio di un supermercato mentre mia madre era dentro al negozio a fare la spesa - ha detto ieri la giovane –. Ho visto un uomo che si è avvicinato all’auto. Si è messo davanti al mio finestrino e ha iniziato a masturbarsi. Sono scoppiata in lacrime, ma avevo paura ad uscire dall’auto per scappare". Secondo il racconto della testimone l’uomo è rimasto davanti a lei per alcuni minuti e poi è entrato nel supermercato come se niente fosse successo. La giovane ha poi raccontato tutto alla madre che ha cercato il responsabile degli atti osceni. Un uomo è stato riconosciuto in un primo momento dalla 17enne ed è partita la denuncia nei suoi confronti, ma successivamente la ragazza non ha riconosciuto lo stesso attraverso l’esame fotografico. Assolto l’imputato.