Atti vandalici a Bagno. Spighi: "Denuncia pronta"

Atti di vandalismo a raffica negli spazi pubblici. La denuncia, giustamente piena di rammarico e di condanna, arriva dal sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che informa e afferma: "Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a una triste sequenza di atti di vandalismo e mancanza di rispetto verso gli spazi pubblici, frutto di lavoro, dell’impegno e dell’amore di tanti cittadini. A Bagno, dieci giorni fa, è stata nuovamente divelta, e poi sottratta, la piccola statua dello gnomo nei giardini alla base del sentiero: un gesto vile e gratuito. Solo pochi giorni fa, ancora una volta, il murales sotto il ponte che collega Somalborgo alla Torretta a San Piero è stato imbrattato: una bellissima opera nata dal volontariato e parte di un progetto di recupero di un’area abbandonata. E questa mattina nei giardini pubblici del Mercato Vecchio a San Piero, abbiamo trovato uno spettacolo penoso: rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, sporcizia e danni in un luogo pensato e costruito con e per i giovani, orientato ai più piccoli, frutto di un percorso condiviso di riqualificazione".

"Questo non è il modo di vivere un paese – sottolinea poi, fra l’altro, Spighi –. Questo non è il modo di usufruire dei beni comuni. Gli spazi pubblici sono di tutti, e come tali vanno rispettati. Sempre. Ci siamo già attivati con la ditta incaricata per ripulire il parco, anche da rifiuti pericolosi. Stiamo predisponendo la denuncia contro ignoti per il furto della statuetta dello gnomo. Ci muoveremo, nei prossimi giorni, con volontari e artisti per ripristinare il murales. Chi distrugge un bene comune, non offende solo un luogo: offende l’intesa comunità".

gi. mo.