Atti vandalici, individuato il responsabile

Sarebbe stato individuato il responsabile degli atti vandalici a otto vetture danneggiate all’interno del parcheggio di corte Botticelli a inizio settimana. L’uomo che ha spaccato i vetri dei veicoli in sosta in certi casi lo ha fatto con l’intento di razziare il contenuto, mentre in altri si sarebbe limitato al solo atto vandalico, evidentemente per il gusto di arrecare danni alla proprietà altrui. A individuare i suoi movimenti sarebbero state le telecamere collocate in zona, che lo avrebbero ripreso varcare l’ingresso della rampa che dalla strada conduce al piano seminterrato della struttura ‘Martini 3’ poco prima delle 21.30. Le indagini sono ancora in corso.

Ad alimentare la rabbia dei residenti era stato il fatto che il varco di ingresso ingresso in questi ultimi mesi restava di fatto sempre aperto, per consentire l’accesso a qualunque auto 24 ore al giorno. Oltre agli spazi privati sono infatti disponibili stalli a uso pubblico. Il punto però è che per garantirsi la sicurezza di un posto auto, i residenti devono pagare mille euro all’anno, una cifra non marginale che certamente garantisce solo la disponibilità dello stallo e non altri servizi aggiuntivi, ma che in ogni caso lascerebbe auspicare a chi sostiene la spesa di poter contare su buoni standard di sicurezza. Alla luce di quanto accaduto, l’amministrazione comunale si è affrettata correre ai ripari, ripristinando la situazione precedente e attivando quindi anche il funzionamento di un nuovo cancello che durante la sera viene chiuso per impedire accessi sgraditi. E’ stata dunque ripristinata la funzionalità precedente. Che però in questo caso non sarebbe bastata, perché la chiusura del cancello scatta alle 22, mentre l’uomo che potrebbe essersi reso responsabile del vandalismi sarebbe entrato circa mezz’ora prima.