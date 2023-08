’Attivagiovani’, 33 ragazzi sono diventati volontari

di Ermanno Pasolini

Sono stati 33 i ragazzi di Savignano che hanno aderito al progetto ’Attivagiovani’ promosso dall’Unione dei Comuni del Rubicone. Distribuiti in turni lungo tutta l’estate, ogni turno di quattro settimane l’uno, i 33 volontari hanno coperto 49 turni di servizio. L’investimento è stato di 4.900 euro. Il progetto ’Attivagiovani’ dedicato dall’Unione Rubicone e Mare ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni che desiderano svolgere un’esperienza di volontariato, ha ottenuto una grande partecipazione dai giovani.

Assistenza all’organizzazione di eventi estivi, a progetti educativi o di cooperazione sociale sul territorio di Gatteo, San Mauro e Savignano sono stati gli ambiti in cui l’impegno civile volontario dei giovani è stato valorizzato nell’ambito dei 10 progetti presentati da enti, associazioni, cooperative che si sono candidati per accogliere il progetto. Hanno aderito alla proposta la cooperativa Koinè, con ’Mi Diverto.it’, centro educativo estivo nel Comune di Gatteo; cooperativa ’La Finestra’ che attiva il centro estivo ’Gatto marino’ dei piccoli, sempre a Gatteo; ’Homo viator Forza venite gente’, circolo Anspi-Asp, con l’attività estiva Da sogno, il ’Giardino dei tigli’, con attività estiva Insieme sotto al tiglio, ’Around sport’ con Around sport camp e cooperativa La Finestra con il centro estivo ’Mi Diverto.it,’ tutte nel Comune di Savignano.

La piazzetta no profit che organizza Happy Summer School 2023, l’associazione Anspi ’A. MarvellI’ con Arcobaleno sul Tabor 3.0, la cooperativa La Finestra con i centri estivi ’Il nascondiglio dei piccoli’ e ’Il nascondiglio’, sono nel Comune di San Mauro. Potevano aderire i nati negli anni 2005, 2006 e 2007, residenti nei tre Comuni. A fronte del loro servizio, i volontari hanno ricevuto un bonus dall’Unione Rubicone e Mare di 100 euro a turno da utilizzare come titolo di acquisto per libri, materiale scolastico o di cancelleria presso le cartolibrerie convenzionate ’Eta Beta’ di Silvia Gori di San Mauro Pascoli, ’Fabbri’ di Maurizio Balducci e Silvia di Savignano. Il servizio si concluderà con l’ultimo turno, sabato 2 settembre.

Ha detto Nicola Dellapasqua vicesindaco e assessore ai Servizi scolastici ed educativi del Comune di Savignano: "Ringrazio le associazioni del territorio che hanno risposto a questo bel progetto dell’Unione dei Comuni del Rubicone. Il rapporto tra il sistema pubblico e la rete delle associazioni funziona e i risultati di questo progetto lo confermano. Per un giovane adolescente inoltre, c’è la soddisfazione non secondaria di portare in casa un contributo economico all’acquisto dei libri e di entrare a fare parte di una rete sociale sul proprio territorio, diventando parte attiva della propria comunità".