’Attivagiovani’, ecco la seconda edizione Al via il progetto dell’Unione Rubicone e Mare

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, torna il progetto ’Attivagiovani’, promosso dall’Unione Rubicone e Mare per coinvolgere in esperienze di impegno civile volontario adolescenti tra i 16 e i 18 anni residenti a Savignano, San Mauro e Gatteo. Assistenza all’organizzazione di eventi estivi, a progetti educativi o di cooperazione sociale sul territorio. Il volontariato locale può beneficiare molto dell’aiuto dei giovani a cui si rivolge il progetto con l’obiettivo di valorizzare la loro partecipazione alla vita della comunità locale. Fino al 31 marzo saranno aperte le candidature delle associazioni, imprese, cooperative che desiderano accoglierli. L’edizione 2022 aveva visto 11 imprese e 83 ragazzi e ragazze rispondere alla proposta di Attivagiovani.

Il bando e i moduli per l’adesione sono già on line sul sito dell’Unione dei Comuni di Savignano sul Rubicone (40 posti), Gatteo (20 posti) e San Mauro Pascoli (40). Il periodo in cui si svolgeranno le attività andrà dal 12 giugno al 2 settembre. L’impegno avrà una durata di quattro settimane per un massimo di 20 ore settimanali per ogni turno. I giovani interessati potranno presentare domanda dal 10 aprile al 10 maggio. L’iniziativa è rivolta ai nati negli anni 2005, 2006 e 2007 residenti nei tre Comuni. I dettagli sui contenuti dei progetti verranno pubblicati, a conclusione delle candidature presentate da imprese, enti e associazioni interessati, sui rispettivi siti. A fronte del loro servizio, i volontari riceveranno un bonus dall’Unione Rubicone e Mare da utilizzare come titolo di acquisto per libri, materiale scolastico o di cancelleria presso le cartolibrerie convenzionate ’Eta Beta’ di San Mauro Pascoli, ’Fabbri’ di Savignano sul Rubicone.

Dice Filippo Giovannini presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare (foto): "L’edizione 2022 ha ottenuto risultati oltre le aspettative. Nell’età di mezzo che precede la maturità, le energie, l’entusiasmo e la carica sono esplosivi e averli convogliati in un’esperienza civica ha permesso ai ragazzi di dare il meglio di loro, rendersi utili e affacciarsi al mondo dei grandi. Bravi loro che hanno raccolto la sfida, e grazie a chi gli ha dato spazio. Un ringraziamento va anche allo staff dell’Unione Rubicone e Mare".

